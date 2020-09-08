اعتقال شاب ارتكب مذبحة داخل منزل في بغداد

2020/09/08 | 04:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الداخلية، اعتقال متهم بفتل عائلة من 5 أشخاص في أحد أحياء العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، 8 أيلول/سبتمبر، أن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ووكالة الاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد (أب وأم و3 أطفال) في منطقة الأمين ببغداد".

وأضاف البيان، أن "القوة تمكنت من التحرك الفوري والسريع والقبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه هذه الجريمة، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليًا".

وحول تفاصيل الحادثة، قال ضابط في الشرطة لـ"الترا عراق"، إن "الجريمة وقعت في الساعة السادسة من عصر يوم الإثنين 7 أيلول/سبتمبر، حيث قتل كل من علي جعفر علي حسين المعموري، وزوجته سهاد عبد الحسن بادي مع أطفالهما الثلاثة زينب علي جعفر، سرى علي جعفر، وعباس علي جعفر، رميًا بالرصاص داخل منزلهم في حي الأمين".

وأضاف مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن "فريق عمل أمني تشّكل فورًا وبإشراف مباشر من قبل مدير قسم استخبارات الفرقة الأولى وبإمرة مدير استخبارات اللواء الأول وضابط استخبارات الفوج الثالث وضابط استخبارات الفوج الأول، وتم جمع المعلومات ومتابعه كاميرات المراقبة".

وتابع، أن "الفريق تمكن من التعرف على هوية المتهم بارتكاب الجريمة البشعة بعد ثلاث ساعات فقط، وهو ابن أخ المقتول المتهم (محمد حسن جعفر المعموري) تولد 2000"، مبينًا أن "المتهم يخضع الآن للتحقيق وقد اعترف بارتكاب الجريمة".

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