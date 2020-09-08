محامي عائلة خاشقجي: الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية

2020/09/08 | 05:35 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي في لندن.صورة من ميدل إيست مونيتور.

القاهرة (رويترز) - وصف محامي عائلة جمال خاشقجي يوم الاثنين الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية بأنه “عادل ورادع” حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المحامي.وقضت المحكمة الجزائية يوم الاثنين بسجن ثمانية أشخاص لفترات تراوحت بين سبع سنوات و20 سنة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018.وقال المحامي معتصم خاشقجي إن “الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام”.ورأى أن الأحكام “تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان”.إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف

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