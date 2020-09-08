اعتقال ابنة الـ 12 عاما بـ

2020/09/08 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت شرطة هونغ كونغ لانتقادات شديدة بسبب الاعتقال الذي وصف بالقاسي لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما تقول عائلتها إن الشرطة ألقت القبض عليها خلال خروجها وسط حشد من المحتجين لشراء أدوات فنية.

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