فان ديك.. لماذا غضب

2020/09/08 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب صخرة دفاع فريق ليفربول، النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، عن خبية أمله بعد خسارة منتخبه بهدف نظيف من ضيفه المنتخب الإيطالي، وذلك في إطار بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

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