حريق يلتهم عشر خيام في مخيم للنازحين شمال العراق

2020/09/08 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن اندلاع حريق في 10 خيام في مخيم جمشكو للنازحين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، مشيرة إلى أن هذا الحريق هو الثالث خل...

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