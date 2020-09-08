دونالد ترامب يتعرض لموقف مربك بسبب كمامة – فيديو

2020/09/08 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الاثنين، موقفا مربكا بين ترامب وصحفي وكالة “رويترز” جيف ميسون.وأظهر مقطع فيديو متداول كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلا: “إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتوما، وإذا نزعتها سيسهّل ذلك الأمور كثيرا”، غير […]

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