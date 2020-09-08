رئيس شركة نتفليكس : العمل من المنزل يسبب عرقلة تبادل الأفكار والآراء بين الموظفين

2020/09/08 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال رئيس شركة نتفليكس إن العمل من المنزل لم يؤثر بشكل إيجابي على إنتاج الشركة بل ساهم في عرقلة تبادل الأفكار والآراء بين الموظفين.وعلى خلاف الكثير من الشركات الكبرى التي تتجه للسماح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائم، اعتبر ريد هاستينغز مؤسس نتفليكس أن العمل من المنزل ليس جيدا بالشكل الكافي.ورغم ذلك […]

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