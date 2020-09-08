"مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاما".. حرائق كاليفورنيا تلتهم 8 آلاف كيلومتر مربع من الغابات

2020/09/08 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا أن الحرائق التي شهدتها الولاية الأميركية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر مربع، في مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاما.

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