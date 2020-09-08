دلالات زيارة “ماكرون” إلى لبنان والعراق وما الرسائل التي حملتها هذه الزيارة

2020/09/08 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /متابعة / لم تكن خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتجلة عندما زار بيروت بعد يومين على انفجار المرفأ.ففي كل خطوة قام بها أخيرا رسالة ولكل كلمة قالها خلفيات ومكان في السياسة الفرنسية تجاه لبنان وتصورها للحل.حتى زيارة فيروز لم تكن مجرد استعراض إعلامي ولكنها كانت تحمل رسائل تخاطب الوجدان اللبناني من الزاوية […]

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