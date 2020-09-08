قلوبنا مع جماهير السودان التي تواجه الفيضان - جلال الصباغ

2020/09/08 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ اكثر من مئة الف منزل تهدم كليا او جزئيا في مختلف مناطق ومحافظات السودان بفعل الفيضان الرهيب الذي اغرق البلاد وهجّر مئات الآلاف من المواطنين وقتل العشرات منهم، ودمر مدنهم المتهالكة اصلا.وضع مأساوي حقيقي تعيشه السودان عقب هذا الفيضان، فالصور المنقولة من هناك تبين حجم الكارثة التي يعيشها الناس، دون دور حقيقي لكل القوى والمنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان، وتدعوا إلى احترامها، كل القوى الرأسمالي ......





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