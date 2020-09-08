العراق ولبنان والسودان ... هموم مشتركة دعت للهبة الجماهيرية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/08 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان قال شاعر العرب الأكبر الجواهري في قصيدة له (( لبنان في العراق )) جاء فيها :ارض العراق سعت لها لبنان .....



فتصافح الإنجيل والقرآن وتطلعت لك دجلة فتضاربت ......



فكأنما بعبابها الهيمان أأمين ان سرَ العراق فبعدما ....



ابكى ربوع كولمبس الهجرانلك بالعراق عن الشام تصبر ......



وبأهله عن أهلها سلوان ...يا شعب خذ بيد الشباب فإنهم .....



لك عند كل كريهة أعوان ......في ......





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