الحوثيون يهاجمون مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة ويقولون إنه تعطل لساعات

2020/09/08 | 08:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1منظر عام لمدخل مطار أبها بعدما تعرض لهجوم من جماعة الحوثي بصورة من أرشيف رويترز.القاهرة (رويترز) - قال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن إن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.وكتب المتحدث يحيى سريع على تويتر يقول “الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات”.تغطية صحفية هشام عبد الخالق -إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير عبد الفتاح شريف

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