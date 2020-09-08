خبير اقتصادي: الطريق التجاري سيكون بوابة العراق نحو العالم وبديلاً للنفط في الموازنة

2020/09/08 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، الاثنين، ان الطريق التجاري العراقي البري الممتد من البصرة نحو الانبار والمحافظات الشمالية سيكون بوابة العراق نحو العالم وبديلا مناسبا للنفط في تمويل الموازنة.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “ العراق يمتلك شبكة طرق سريعة وبالامكان تطويرها لجعلها طرق دولية تمر من خلالها الشاحنات القادمة الى الخليج عبر البصرة الى اوروبا ودول شمال افريقيا”.

واضاف ان “الرسوم التي تستوفيها المنافذ الحدودية من حركة تلك الشاحنات ستمول العراق بمبالغ كبيرة وقد تكون بديلة للنفط في تمويل الموازنة”.

وبين ان “تلك الطرق ستكون بوابة العراق نحو العالم ومنفذ حيوي ومهم للكثير من الدول، اضافة لحصوله على سلع وبضائع مختلفة من دول العالم، وكذلك بالامكان تحويل العراق الى ارضية صناعية لمختلف الدول من خلال انشاء مصانعها على ارض العراق من اجل التخلص من تكاليف النقل والتصدير”.



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