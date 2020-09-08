اربع عمنليات امنية متفرقة لملاحقة فلول داعش وضبط السلاح وفرض القانون

2020/09/08 | 08:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، انطلاق عمليات امنية في أربع محافظات لملاحقة فلول تنظيم داعش ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته “تقدم” أن “المقر الجوال لقيادة القوات البرية في محافظة ديالى، باشرت فجر اليوم قوة مؤلفة مِن لواء المشاة الآلي السابع والثلاثون / الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالى وبأسناد مِن طيران الجيش بتنفيذ واجب في زور أم الحنطة وزور الاصلاح في قضاء خانقين لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت “بالساعة الخامسة مِن فجر اليوم الثلاثاء باشرت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك بالقوات المؤلفة مِن لواء المشاة الخامس والاربعون / الفرقة 11 و اثنين فوج آلي مِن الفرقة التاسعة والمحور الاخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية .



بتنفيذ واجب ملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية وتفتيش مناطق جنوب كركوك”.

وبينت أنه “بالساعة الخامسة فجر اليوم الثلاثاء باشرت قيادة عمليات البصرة بواجب تفتيش وفرض الامن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة”.

وأشارت الى انه “بالساعة الخامسة مِن فجر اليوم الثلاثاء باشرت فرقة الرد السريع بواجبات في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان لتتفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة”.

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