رسمياً.. المسابقات تحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز

2020/09/08 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز في 25 من تشرين الأول المقبل 2020 بنظام الدوري العام.

وقال عضو الهيأة التطبيعية أسعد لازم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية عقدت في اجتماعا خاصا لتحديد انطلاق المسابقة المحلية"، مبينا أن "اللجنة حددت الـ25 من تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لانطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز".

وأضاف لازم، أن "الدوري الممتاز سيقام بنظام الدوري العام، وكذلك دوري الشباب سيكون على غرار الدوري الممتاز وبنفس أسلوب القرعة وبنظام الدوري العام".

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق وافقت على استئناف النشاط الرياضي في الـ12 من شهر أيلول الجاري، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.

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