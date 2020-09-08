2020/09/08 | 08:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني انطلاق عمليتين امنيتين في البصرة وميسان.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قيادة عمليات البصرة باشرت بواجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال المحافظة.واضافت ان قوات فرقة الرد السريع باشرت بتنفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة جنوب محافظة ميسان./انتهى9

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