انطلاق عمليتين امنيتين لملاحقة عناصر داعش في كركوك وخانقين

2020/09/08 | 08:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني ان القوات الأمنية باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا داعش في قضاء خانقين.واضافت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوات مشتركة باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا داعش وتفتيش مناطق جنوب كركوك./انتهى9

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