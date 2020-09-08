العراق يفتح الحدود والمطاعم ويستأنف المسابقات الرياضية

2020/09/08 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إنه سيتم إعادة فتح المنافذ الحدودية البرية والمطاعم والفنادق واستئناف المسابقات الرياضية دون جماهير في ظل ان...

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