برلمان كوردستان يجتمع لإكمال مشروع قانون ومواصلة قراءة آخرين

2020/09/08 | 08:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه ثالث جلسة يعقدها البرلمان من السنة الثانية لفصله التشريعي الخريفي - صورة: كوردستان 24

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