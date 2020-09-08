ترامب يتحدث عن

2020/09/08 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} بينما يترقب الملايين حول العالم ظهور اللقاح الموعود لوقف مسيرة الوباء المستمرة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفاجأة سارة تتعلق بفيروس كورونا الذي حصد الآلاف في الولايات المتحدة.





فبعد أن أشار في تصريحات سابقة إلى احتمال أن يتوفر اللقاح في نوفمبر تشرين الاول، أعلن مساء أمس عن موعد جديد، قائلاً إنه " يمكن أن يكون جاهزا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول".

وشدد على أن فريق العمل الذي يتولى مسألة الجائحة في إدارته قام بعمل مذهل، قائلاً "لقد قمنا بعمل مذهل وبسرعة لم يرها أحد من قبل".

وتابع: "كان من الممكن أن يستغرق هذا عامين أو ثلاثة أعوام.



وبدلاً من ذلك سيتم إنجازه في فترة زمنية قصيرة جدًا.



يمكن حتى الحصول عليه خلال شهر أكتوبر".

إلى ذلك، قال إن "اللقاح يمكن أن يصبح متاحًا قبل الانتخابات الرئاسية.



وقد يكون لديكم مفاجأة كبيرة جدًا قادمة".

كما اعتبر ترامب أن "اللقاح سيكون آمنًا وفعالًا للغاية..



وسيكون الناس سعداء، كما ستكون شعوب العالم سعيدة".

عمار المسعودي

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