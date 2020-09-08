الطيران المدني تعلن إستثناء 6 دول من عودة العراقيين العالقين فيها

2020/09/08 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدير إعلام سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، أن جميع الاجواء والمطارات العربية والعالمية مفتوحة لعودة العراقيين العالقين فيها للنواقل الوطنية العراقية، باستثناء سوريا والسعودية وروسيا وبيلاروسيا والهند وتركيا فقط.وأضاف الديوان، في تصريح صحفي، أن "سلطة الطيران العراقي تعاملت بالمثل مع تركيا ولم تعط موافقات للشركات التركية للدخول الى مطاراتها، بعد أن منعت تركيا اغلب شركات الطيران العراقية من الدخول".وفي ما يتعلق بالعراقيين العالقين، أوضح الديوان أن "إعادتهم للبلد تجري عبر القنوات الدبلوماسية بعد مراجعتهم للسفارات".وأشار إلى، أن "الدول المستثناة المذكورة آنفا لم تمنع النواقل الوطنية من الدخول، إلا انها لم تفتح مطاراتها، وعندما يتم فتح المطارات ستخاطب سلطة الطيران المدني العراقي، ويتم الاتفاق بين السلطتين لتسهيل الرحلات".وفي السياق نفسه، أكد حمد الطائي، صاحب شركة للسياحة والسفر، أن رحلات الخطوط الجوية العراقية مستمرة الى مصر وبيروت وايران وتركيا.وأضاف أن "السفر الى القاهرة وشرم الشيخ يجري ضمن كروبات بعد اجراء فحص PCR للتأكد من عدم أصابة المسافرين بـكورونا”، لافتا الى ان الشركات تقوم باستحصال الفيزا بشكل مباشر من سفاراتها، عدا بيروت إذ تستحصل الفيزا من المطار ويحجز المسافر 48 ساعة في فندق الى أن يتم التأكد من عدم إصابته.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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