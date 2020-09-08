جثمان السيد نور الدين الحكيم يوارى الثرى في النجف الأشرف

2020/09/08 | 08:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} وارى جثمان السيد نور الدين الحكيم، الثرى، في مقبرة السادة الطلبة من آل الحكيم في جانب المسجد الهندي بالنجف الأشرف.وتوفي السيد نور الدين الحكيم بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.والسيد نورالدين الحكيم هو نجل آية الله الفقيد السيد عبد الرزاق الحكيم، وعانى من المرض لفترة طويلة ابتلي به في سجون النظام المقبور حيث أمضى فيها مع والده وأخيه وباقي اسرته من السادة آل الحكيم أكثر من ثماني سنوات.وأستمرت معاناة السيد الراحل مع مرضه بعد ذلك قرابة 30 عاماً صابرا محتسبا مقتديا بأجداده الطاهرين عليهم السلام.والسيد نور الدين الحكيم هو ابن شقيق المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

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