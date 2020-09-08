الكشف عن تفاصيل واجبات أمنية في كركوك و البصرة وميسان

2020/09/08 | 08:57 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، أن القوات الأمنية نفذت واجبا لملاحقة بقايا داعش في قضاء خانقين ومحافظة كركوك، كما نفذت واجبات في محافظتي البصرة وميسان لفرض الأمن.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، 8 أيلول 2020، أن "قوة مؤلفة من لواء المشاة الآلي السابع والثلاثين/ الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالى وبإسناد من طيران الجيش باشرت بتنفيذ واجب في زور أم الحنطة وزور الإصلاح في قضاء خانقين لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك المؤلفة من لواء المشاة الخامس والأربعين/ الفرقة 11 وفوجين آليين من الفرقة التاسعة والمحور الآخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا داعش وتفتيش مناطق جنوب كركوك".

كما نفذت القوات الأمنية اليوم، واجبات في محافظتي البصرة وميسان لفرض الأمن والقبض على المطلوبين، حيث جاء في بيان لخلية الإعلام الأمني أنه " بالساعة الخامسة من فجر اليوم باشرت قيادة عمليات البصرة بواجب تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة".

وأشار البيان إلى أن "فرقة الرد السريع باشرت بواجبات في منطقة العزير جنوبي محافظة ميسان لتنفيذ مذكرات إلقاء القبض على المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة".

ر.إ

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