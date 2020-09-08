المالية النيابية تكشف مصير 240 ألف درجة وظيفية في موازنة 2020

2020/09/08 | 08:57 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اللجنة المالية النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، عن موعد إقرار موازنة العام الجاري 2020، مبينا ان البرلمان مســتعد لمناقشـة وإقرار الموازنة فيما أكد ان الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد.

وقال كوجر، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 8 أيلول 2020، إن "موازنة هـذا العام سـترى النور في حال أرسـلت من مجلس الوزراء، وسيتم تشـريعها لأنها سـتكون "مختصرة جـدا، أما فيما يتعلق بموازنة العام المقبل 2021، فانها سـتكون تشغيلية أما الاستثمارية فانها ستكون حبرا على ورق، لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لها".

واكد أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سـترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاسـتحداث والتقاعد، متسائلا "إضافة الدرجات أمر وارد، ولكن هل تتحمل ميزانيــــة الحكومة هذا الأمر، هنا يكمن الســــؤال".

وأضاف كوجر، أن "مشروع موازنة 2021 لا يتضمن نصا قانونيا يســــمح للحكومة بالاقتــــراض الداخلي والخارجي، لأن أسـعار النفط بدأت بالتعافي عالميا، فضلا عن ســيطرة الحكومة على إيرادات الكثير من المنافذ".

من جانبه أفاد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، بأن " العدد الذي أعلنته وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة، رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات"، معربا عن قلقه بشأن "العدالة في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة".

ودعا السوداني، الحكومة إلى وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف مجلس الخدمة الاتحادي.

فيما انتقد عضو اللجنة المالية النائب ماجـد الوائلي، آليات إعــداد الموازنة، مبينا أنها مازالت "بنفس الرؤية النمطيـة، وجميع الإجراءات تسـير بطريقة رتيبة"، وبشأن توفر الدرجات الوظيفية، ألمح الوائلي، إلـى وجود درجات حقيقية تقارب الرقم الذي أعلنته وزارة التخطيط البالغ 240 ألف درجة، مبينا إمكانيـة توفر هـذه الدرجات في حال إكمال معاملات المتقاعدين المحالين للتقاعد وتسلمهم حقوقهم.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد.

ر.إ

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