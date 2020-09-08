صحافيان أستراليان يغادران الصين خوفا من تعرّضهما للاعتقال

2020/09/08 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر صحافيان أستراليان ليل الإثنين-الثلاثاء الصين، خوفا من تعرّضهما للاعتقال، بحسب ما أعلنت المؤسّستان الإعلاميّتان اللتان يعملان لصالحهما.

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