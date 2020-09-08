موقف ’مربك’ لترامب مع صحفي: انزع الكمّامة لأسمعك جيداً

2020/09/08 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، موقفا مربكا بين ترامب وصحفي وكالة "رويترز" جيف ميسون.



وأظهر مقطع فيديو متداول تابعه "ناس" اليوم الثلاثاء (8 ايلول 2020)، كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلا: "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتوما، وإذا نزعتها سيسهّل ذلك الأمور كثيرا"، غير أن ميسون أصر على ارتداء الكمامة ورفع صوته قائلا: "هل بالإمكان سماعي الآن؟".

وأمام إصرار الصحفي ما كان من الرئيس الأمريكي إلا أن رفع عينيه عاليا وأجاب: "حسنا..



يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن".

WATCH: President Trump told Reuters reporter Jeff Mason to take off his mask at a White House press conference, saying he was "very muffled." Mason refused and said he would just speak louder https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/MfrsjkXaeL

— CBS News (@CBSNews) September 7, 2020

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