المصرف الرافدين : شمول دوائر حكومية جديدة بالسلف الشخصية

2020/09/08 | 09:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء، شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف الشخصية وهي قيادة شرطة ميسان، مديرية مرور بغداد الرصافة، قيادة فرقة الرد السريع، مديرية شؤون الجوازات”.وأشار المكتب إلى أنه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans”.

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