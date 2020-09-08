نائب : موازنة 2021 تشغيلية أما الاستثمارية ستكون حبراً على ورق

2020/09/08 | 09:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، إن موازنة العام الحالي سـترى النــــور، في حال أرســــلت من مجلــــس الوزراء، حيث سيتم تشــــريعها لأنها سـتكون مختصرة جــــداً.وبشــــأن موازنــــة 2021 ، أشار كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إلى أن “موازنة 2021 ســــتكون تشغيلية أما الاستثمارية فانها ستكون حبراً […]

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