الرافدين: شمول دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية

2020/09/08 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف الشخصية وهي {قيادة شرطة ميسان، مديرية مرور بغداد/ الرصافة، قيادة فرقة الرد السريع، مديرية شؤون الجوازات}".وأشار المكتب إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلف من خلال الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans ".عمار المسعودي

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