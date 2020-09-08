الرافدين : شمول دوائر جديدة في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية

2020/09/08 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..أعلن مصرف الرافدين ، عن شمول دوائر جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء ، إنه “تم شمول تشكيلات وزارة الداخلية بالسلف الشخصية وهي: قيادة شرطة ميسان، مديرية مرور بغداد الرصافة، قيادة فرقة الرد السريع مديرية شؤون الجوازات”.وأضاف المكتب ، أنه […]

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