الحوثيون يؤكدون استهداف مطار أبها السعودي بالطائرات المسيرة

2020/09/08 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار أبها

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وكتب سريع، في تدوينة على "تويتر" اليوم، 8 أيلول 2020، ان "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات صماد 3 المسيرة وكانت الإصابة دقيقة"، مدرجا هذا الاستهداف "في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارهم المستمر للشعب اليمني العظيم"، وفق قوله.

وأضاف ان "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار، والهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات".

وكان الحوثيون، قد أعلنوا مساء أول امس الأحد، تنفيذ هجوم واسع بالطائرات المسيرة، على ما سموها بـ"الأهداف الحساسة" في مطار أبها جنوبي السعودية، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة للتحالف بقيادة السعودية على مواقع عسكرية للحوثيين بمحافظتي مأرب والجوف.

ر.إ

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