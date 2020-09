بالفيديو.. موقف 'مربك' بين ترمب وأحد الصحفيين بسبب كمامة

2020/09/08 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

تداولت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، مقطعا مصورا للمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، والذي شهد موقفا مربكا بين ترامب وأحد الصحفيين.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اليوم 8 أيلول 2020، كيف أن ترمب طلب من الصحفي في وكالة "رويترز" جيف ميسون، أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلا "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتوما، وإذا نزعتها سيسهل ذلك الأمور كثيرا"، لكن ميسون، أصر على ارتداء الكمامة ورفع صوته قائلا "هل بالإمكان سماعي الآن؟.

وأمام إصرار الصحفي ما كان من الرئيس الأميركي إلا أن رفع عينيه عاليا وأجاب "حسنا..



يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن".

وكان ترمب، قد وصف خلال المؤتمر الصحفي، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بأنه "غبي" وطالب باعتذار عما وصفه ترمب بالخطاب المناهض للقاحات.

WATCH: President Trump told Reuters reporter Jeff Mason to take off his mask at a White House press conference, saying he was "very muffled." Mason refused and said he would just speak louder https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/MfrsjkXaeL

— CBS News (@CBSNews) September 7, 2020

