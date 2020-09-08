الحشد الشعبي يعلن انطلاق عمليات أمنية واسعة في ديالى وكركوك

2020/09/08 | 09:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وإدامة زخم الأمن المتحقق في تلك المحافظات.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الألوية الأول والرابع و20، و23، و28، و110 في الحشد الشعبي وبغطاء جوي من طيران الجيش نفذت، صباح اليوم، عملية أمنية واسعة في المناطق التي تقع شمال شرق محافظة ديالى لتطهيرها من المضافات الإرهابية والعبوات الناسفة واعادة نشر القطعات لتأمين محيط ناحيتي السعدية وجلولاء فضلا عن المناطق شمال وجنوب قضاء خانقين وحوض نهر الوند”.

وأضاف البيان أنه “في السياق ذاته انطلق اللواء 16 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعمليات أمنية في مناطق تل العصرية وضباع وتل الكمر في جنوب غرب كركوك لتطهيرها من فلول داعش”.



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