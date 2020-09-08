التربية : ضوابط نـقـل وتـسـجـيـل جـديـدة لـلـطـلـبـة في بغداد والمحافظات

2020/09/08 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..أعلنت وزارة التربية، عن إعداد ضوابط الـنـقـل والـتـسـجـيـل الـجـديـد لـلـطـلـبـة في المدارس ببغداد والمحافظات.وقالت مديرة التعليم الابتدائي بالوزارة شــهــرزاد مـصـطـفـى في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، انـه “تــم اعـــــداد الــضــوابــط الــخــاصــة بـنـقـل الـطـلـبـة والـتـلامـيـذ ضـمـن الاسـتـعـدادات الـتـحـضـيـريـة لـلـخـطـة الــجــديــدة لـلـعـام الدراسي 2020 ـ 2021”.واكـــدت انــه “سـيـجـري تـعـمـيـم الـضـوابـط الجديدة التي […]

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