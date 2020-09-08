بعد الغاز.. هل تصبح مصر

2020/09/08 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تبدأ محادثات بشأن خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبا وإفريقيا، في محاولة لتصبح مركزا إقليميا لتصدير الطاقة.

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