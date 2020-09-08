جدول الجائحة: (4314) إصابة جديدة بـ «كورونا» و(77) حالة وفاة

2020/09/08 | 09:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد في العراق. وذكرت الوزارة في إحصاء مجدول تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن عدد الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها بلغ 24318 نموذجاً، ليصبح المجموع الكلي للفحوصات منذ بداية الجائحة (1765247). وسجلت الوزارة 4314 إصابة جديدة، و77 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل 4299 حالة شفاء جديدة.

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