سائرون: سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر

2020/09/08 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، سعي تحالفه لاقرار فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات مهما كلف الامر.

وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هناك تقارب بوجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر المتعددة وسنمضي باقرار القانون مهما كلف الامر”.

واضاف الشمري ان “فقرة الدوائر المتعددة ستضمن حقوق جميع الاقضية والنواحي بعموم البلاد خاصة وان هناك اقضية لم تشهد تمثيلا منذ عدة دورات انتخابية”.

واوضح ان “القانون سيضمن حق الناخب باختيار من يراه مناسبا لتمثيله وتحقيق مايصبو اليه”.



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