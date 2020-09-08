الحشد الشعبي يفكك ثلاث عبوات ناسفة تحت السيطرة جنوب غرب كركوك

2020/09/08 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

فككت مفازر اللواء 16 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، ثلاث عبوات ناسفة تحت السيطرة جنوب غرب كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 16 والتي تشارك بعمليات امنية في محافظة كركوك فككت، صباح اليوم، ثلاث عبوات ناسفة تحت السيطرة جنوب غرب كركوك”.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وإدامة زخم الأمن المتحقق في تلك المحافظات.



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