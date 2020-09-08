الحشد الشعبي يعلن تطهير ٢٥ كم2 في ديالى

2020/09/08 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طهر اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، ٢٥ كم2 في ديالى خلال العمليات العسكرية التي انطلقت اليوم.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الأول الذي يشارك في تنفيذ عمليات أمنية في محافظة ديالى فتش وطهر ٢٥ كم2 في ديالى”.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وإدامة زخم الأمن المتحقق في تلك المحافظات.



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