انتشار أمني مكثف في ميسان.. حملة ’نزع الأسلحة’ تتواصل (صور)

2020/09/08 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت قيادة فرقة الرد السريع، الثلاثاء، استمرار عملياتها الأمنية الهادف إلى نزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.



وقالت القيادة في بيان مقتضب، (8 ايلول 2020) إنها "مستمرة بعمليات الدهم والتفتيش في ناحية العزير لسحب السلاح غير المرخص في القضاء".

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