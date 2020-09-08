2020/09/08 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وصل نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد كردي رفيع.

وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن ” نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين”.

وأضاف المصدر، أن “الوفد سيعقد اجتماعات مكثفة لحسم الملفات العالقة وتثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).