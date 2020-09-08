المفوضية العليا لحقوق الإنسان تدعم الخريجين القدامى وحقهم في التعيين

2020/09/08 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الخريجين القدامى وحقهم في التعيين من خلال تخصيص،نسبة مئوية من التعيينات لهم.جاء ذلك خلال استقبال عضو مجلس المفوضين الدكتورة فاتن الحلفي ، السبت الموافق 692020 عدد من ممثلي لجنة الخريجين القدامى بمكتبها في بغداد وذلك للاطلاع على مطالبهم ومناشداتهم الخاصة بالتعيين وأوضحت الحلفي أن المفوضية أبوابها […]

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