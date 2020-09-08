2020/09/08 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، ان مجسرين عملاقين للمشاة يدخلان الخدمة خلال الاسبوع المقبل.

وذكرت الأمانة في بيان ان “ملاكات امانة بغداد في دائرة المشاريع، مستعدة لادخال مجسرين عملاقين للمشاة الخدمة خلال الاسبوع المقبل بعد انجاز اعمال الصيانة والتأهيل الجارية عليها”.

وأوضحت ان “المجسر الاول يقع ضمن طريق الفرات السريع ( سريع الغزالية ) ويربط منطقة الغزالية بالعامرية وبالعكس ، اما الاخر فيقع ضمن الطريق السريع صلاح الدين ضمن منطقة السيدية جنوب بغداد ، واللذين سيساهمان بدورهما بسهولة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث المرورية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجسران عملاقان يدخلان الخدمة خلال الاسبوع المقبل في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجسران عملاقان يدخلان الخدمة خلال الاسبوع المقبل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).