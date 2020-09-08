2020/09/08 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صدور أحكام مختلفة بحق ثمانية مدانين في قضية اغتيال جمال خاشقجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صدور أحكام مختلفة بحق ثمانية مدانين في قضية اغتيال جمال خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).