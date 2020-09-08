التربية توضح بشأن إعداد ضوابط النقل والتـسجـيل الجديد للطـلبة في المدارس

2020/09/08 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

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طلاب مدارس ابتدائية

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، عن إعداد ضوابط النقل والتـسجـيل الجديد للطـلبة في المدارس ببغداد والمحافظات.

وذكرت مديرة التعليم الابتدائي في الوزارة شهرزاد مصطفى، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 8 أيلول 2020، انه تم اعـداد الضوابــط الخاصة بنقل الـطـلبة والتلامـيـذ ضـمن الاسـتـعدادات التحـضيرية للخطة الجديدة للعام الدراسي 2020 ـ 2021، مشيرة إلى انه سـيجـري تعـميم الـضوابـط الجديدة التي تم اعدادها مراعاة لظروف تفشي جائحة كورونا في البلاد، للانتقال بين مدارس بغداد والمحافظات وبالعكس، وسيتم اعلانها رسميا حال استحصال الموافقات الخاصة بها.

وأوضحت أن "الوزارة تـسـعى لـيكون الـعام الدراسـي الـجـديـد لائقا، بتـوفـيـر كــل الجوانب الخـاصة بانجاح الـعـملـية الـتـعـليـمـيـة مـن خـلال الاسـتعـدادات الاستباقية الخاصة بها".

وفي السياق ذاته أفاد المدير العام للعلاقات والاعلام بالوزارة، هيثم الـعـزاوي، ان "الوزارة توصي حاليا باكمال استمارة اللقاحات وتأجيل الفحص الطبي الخاص بتلاميذ مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021".

وتابع ان المديريات العامة للتربية فــي بغداد والمحافظات تعمل على اتباع التعـليمات الـصادرة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الصدد، والزام الادارات المدرسـية بعدم اجـراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة الى حين انطلاق الدوام الرسـمي، إذ ستقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلـك الـفحوصات حفاظا على التلاميذ من انتشار فيروس كورونا.

ر.إ

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