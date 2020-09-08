إحالة دعوى انتحال صفة المتحدث باسم رئيس الوزراء الى الجنايات

2020/09/08 | 10:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد يوسف شراد، الثلاثاء، عن ورود دعوى تخص انتحال صفة المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وإحالتها الى محكمة الجنايات.وقال شراد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هناك الكثير من الدعاوى التي تخص انتحال الصفة معروضة أمامنا، ويتقمص المجرمون فيها مختلف الصفات والشخصيات، وفي الأغلب ينتحلون الصفات الأمنية لشخصيات مهمة ‏بالدولة في وزارات الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات وحتى على مستوى مستشـــارية ‏رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء”، لافتا إلى أن “دعوى وردت تخص انتحال صفة المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الوزراء وقد تمت إحالتها الى محكمة الجنايات”.



‏وأضاف شراد أن “بعض الجناة يحملون باجات مزورة لصفات في الدولة ولشخصيات معروفة، ويبقى يعمل ‏بها لفترات طويلة قبل أن يتم الإيقاع به من قبل القوات الأمنية”.واوضح شراد إن “الجاني يدعي على سبيل المثال أنه يعمل في رئاسة ‏الوزراء ولديه الإمكانية لتوفير فرصة عمل للضحية او تمكينه من الحصول على فرصة للتعاقد مع إحدى ‏الشركات الكبيرة لغرض الحصول على أرباح مالية وفيرة، فيتم إيهام الضحية عبر اصطحابه الضحية بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء، والحديث معه أحاديث جانبية ليس لها علاقة ‏بموضوع العمل المتفق عليه حتى إيقاع الضحية في شباكه عن طريق إقناعه بأن فرصة العمل ‏مضمونة ومؤكدة”.‏ انتهى/25

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