التغيرات على الساحة الدولية بعد عام / 1991 وتأثيراتها على العالم والإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/08 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كانت الهزة الكبرى التي حدثت على الساحة الدولية بتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار النظام الاشتراكي عام / 1991 تأثير كبير على الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي كان الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية نصيراً لها ويقدم إليها كافة المساعدات المادية والمعنوية من أجل تقدمها وتطورها واكتفائها ذاتياً والمحافظة على سيادتها واستقلالها وسعادة شعوبها ورفاهيته، كما أدى غياب الاتحاد السوفيتي والن ......





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