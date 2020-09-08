غواية الشحرور الأبيض - حسن مدن

2020/09/08 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في رواياته، خاصة «الخبز الحافي»، يُصيبنا الكاتب المغربي الراحل محمد شكري بما يشبه الفزع، حين جعل من العالم السفلي لمدننا العربية الممزقة والمسكونة بوقائع تفوق «الفانتازيا» عملاً إبداعياً، رواية بالتحديد، بهذا القدر من السلاسة وسهولة السرد حيث يتناول أكثر الأشياء إثارة للقشعريرة ببرود يحسد عليه.



وكان لدى الكاتب من الشجاعة التي لا يتوافر عليها سوى القلة، بأن يقول إن ما رواه في الكتاب، على ما فيه من ......





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