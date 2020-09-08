تجارة الطب في الرأسمالية واستحداثها قسم -الطب الإجرامي- - مشعل يسار

2020/09/08 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار ====تصبح صناعة الأدوية أكثر فأكثر نوعاً من تجارة مخدرات مشروعة.



فالحبوب دائمًا مصممة للتعامل مع النتيجة وليس مع السبب، مع الظواهر وليس مع الجذور.



فالسبب الحقيقي للمرض يكاد يكون مخفيًا في مكان ما في نمط العيش أو طريقة التفكير عند المجموعات البشرية.لكن شركات الأدوية وتجار الصيدليات المتعاملين معهم لا يستفيدون من إزالتك السبب الحقيقي للمرض.



فالشخص السليم هو خسارة مادية مباشرة لهم.



لكن الموت ه ......





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