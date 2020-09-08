الانواء الجوية : طقس اليوم سيكون مشمس وحار جدا

2020/09/08 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، الحالة الجوية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 9 / 2020 والأيام التي تليه.

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